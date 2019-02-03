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Великобритания: Парламентские выборы могут состояться уже в июне

15:45 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о проведении в июне этого года досрочных парламентских выборов после продления срока действия 50-й статьи Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на источники в правительстве.

По его данным, прежде чем инициировать досрочное голосование, Мэй в апреле попытается заручиться поддержкой парламента в отношении ее нового проекта соглашения об условиях Brexit, которое она попытается достичь в ближайшие месяцы.

Источники британских газет "Мейл он санди" и "Санди таймс" отметили, что данный план призван защитить Мэй от вынужденной отставки из-за давления со стороны тех, кто хочет видеть нового премьера перед началом переговоров с ЕС о новой торговой сделке.

Таким образом, выборы в Соединенном Королевстве могут состояться 6 июня, при этом Мэй и возглавляемая ею Консервативная партия вполне могут рассчитывать на победу. Согласно последним опросам общественного мнения, консерваторы на данный момент опережают по популярности оппозиционную Лейбористскую партию на 7 процентных пунктов.


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