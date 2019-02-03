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Если Мадуро не объявит о проведение выборов, Франция признает Гуайдо

16:40 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция ждет, что до конца дня воскресенья президент Венесуэлы Николас Мадуро согласится на условия европейского ультиматума и объявит о проведении внеочередных президентских выборов, в противном случае Париж признает временным президентом южноамериканской республики Хуана Гуайдо. Об этом заявила в воскресенье министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо в эфире радио Эр-те-эль.

"Этот ответ - фарс, - заявила она, говоря о решении Мадуро провести парламентские выборы на фоне массовых протестов в стране. - Ультиматум истекает сегодня вечером, и если Мадуро не возьмет на себя обязательство организовать президентские выборы, мы будем считать, что Гуайдо имеет право организовать их вместо него. И мы признаем его в качестве временного президента до тех пор, пока легитимные выборы не пройдут в Венесуэле".


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