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В Петербурге проходят одиночные пикеты за отделение церкви от государства

16:10 03.02.2019 Источник: НГ-Online

На площади Чернышевского в Петербурге проходит серия одиночных пикетов «Антиклерикализм-2019». По сообщению корреспондента «Росбалта», около 40 человек выступают с требованиям ограничить влияние религиозных институтов на жизнь общества.

«Не верь, а думай», «Царство церквей – царство цепей», «Отделить Петербург от церкви», «За разделение власти и религии» и другие плакаты держат участники акции.

«Мы хотим только того, чтобы соблюдалась Конституция Российской Федерации. Церковь должна быть отделена от учебных заведений и государства. Она не должна навязывать свои правила поведения в обществе и участвовать в политике, — пояснил член центрального комитета партии „РОТ Фронт“ Алексей Стаббз. — Также нас очень беспокоит, что власти сегодня пытаются воспрепятствовать обсуждению острых социальных вопросов, запрещая публичные мероприятия».

Акция проходит спокойно, но полиция наблюдает за происходящим. Организаторы сообщили, что получили отказы сразу от шести районов, когда подавали заявку на проведение митинга. Из-за предложенной альтернативы, было решено проводить одиночные пикеты, не требующие согласования.

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