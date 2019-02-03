Марин Ле Пен обвинила Брюссель в развязывании гражданской войны в Ирландии
17:15 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Условия сделки между ЕС и Великобританией в рамках Brexit, предложенные Брюсселем, преследуют цель развязать гражданскую войну в Ирландии, которая остается в ЕС, однако ее жители не хотят введения физической границы с Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Такое мнение озвучила в воскресенье в эфире телеканала Бэ-эф-эм лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Евросоюз, должно быть, пытался возобновить в какой-то форме гражданскую войну в Ирландии, - сказала она во время обсуждения сделки о выходе Великобритании из ЕС. - Возобновить конфликт, который существовал в Ирландии, - да, я подтверждаю".
"Что пытаются сделать? Наказать их (британцев - прим. ТАСС). Их надо наказать, сделать так, чтобы "развод" стал как можно более болезненным, - подчеркнула она. - "Развод" может стать очень болезненным, но в большей степени для ЕС, нежели для Великобритании".
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