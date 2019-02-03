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НОВОСТИ

США может задействовать свои вооруженные силы в Венесуэле - СМИ

17:45 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не исключает, что Вашингтон задействует свои вооруженные силы в Венесуэле. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Си-би-эс.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, в каком случае он применил бы военную силу в этой латиноамериканской стране. "Я не хочу говорить это", - ответил Трамп. Вместе с тем он подчеркнул, что "это, определенно, одна из возможностей".


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