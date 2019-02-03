﻿Несмотря на расходы, США не планирует выводить свои войска из Южной Кореи

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из Республики Корея в рамках договоренностей с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Си-би-эс, текст которого был опубликован в воскресенье.

"У нас в Южной Корее 40 тыс. военнослужащих, содержать их очень дорого. Но у меня нет таких планов, я никогда даже не обсуждал возможность вывести их", - сказал он.