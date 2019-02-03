Москва и Вашингтон должны срочно начать переговоры - Маас

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас вновь выступил за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) в связи с приостановкой участия России и США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в воскресенье сообщается в "Твиттере" внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Мир без Договора о РСМД станет опаснее, - сказал министр. - Новые технологии требуют новых правил. Москва и Вашингтон должны срочно начать переговоры о продлении ДСНВ".

Глава МИД ФРГ в январе встречался с госсекретарем США Майклом Помпео и также призывал к проведению переговоров для продления СНВ-3.







