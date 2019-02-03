Около 16 человек погибли и 15 спасены в районе Багамских островов - СМИ
20:30 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 16 граждан Гаити погибли в результате крушения моторной лодки, перевозившей мигрантов. Об этом в воскресенье сообщает новостной портал "Аити Либр".
По его данным, инцидент произошел возле островов Абако (север архипелага). Багамские сотрудники береговой охраны совместно с американскими коллегами спасли 15 пассажиров лодки, часть из них доставлена в медицинские учреждения страны. Отмечается, что граждане Гаити направлялись в США с целью иммиграции.
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