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НОВОСТИ

Вице-президент Венесуэлы заверил, что страна может ответить на любую попытку вмешательства извне

22:30 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэла сможет ответить на любую попытку силового вмешательства извне во внутренние дела, откуда бы то ни исходило. Об этом заявила в воскресенье на брифинге для российской прессы вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Народ Венесуэлы будет стоять на страже границ родины и не позволит никакого иностранного вмешательства, откуда бы то ни исходило", - сказала она. "Не сомневайтесь, если будет совершено нападение, мы ответим", - добавила она.


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комментарии(1)

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luida_239 23:32 03.02.2019

По моему мнению Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим. Пишите мне в PM.

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