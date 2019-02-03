Вице-президент Венесуэлы заверил, что страна может ответить на любую попытку вмешательства извне

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэла сможет ответить на любую попытку силового вмешательства извне во внутренние дела, откуда бы то ни исходило. Об этом заявила в воскресенье на брифинге для российской прессы вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Народ Венесуэлы будет стоять на страже границ родины и не позволит никакого иностранного вмешательства, откуда бы то ни исходило", - сказала она. "Не сомневайтесь, если будет совершено нападение, мы ответим", - добавила она.



