0
0
131
НОВОСТИ

Высшее образование не нужно более половины опрошенных выпускников колледжей

07:30 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины выпускников колледжей и техникумов Ивановской, Свердловской и Новосибирской областей считают высшее образование ненужным. Об этом сообщается в новом выпуске аналитического обзора "Трудоустройство молодежи. Трудоустройство выпускников системы среднего профессионального образования (2016 - 2018 гг.)", опубликованном в понедельник на сайте РАНХиГС.

"Работающие выпускники системы СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС) не имеют однозначного суждения о необходимости высшего образования для получения перспективной работы - их мнения разделились примерно поровну, причем несколько больше молодежи склоняется все-таки к тому, что высшее образование не нужно", - говорится в обзоре.

Авторы отмечают, что в Свердловской области высшее образование считают ненужным порядка 56,92% работающих выпускников, в Новосибирской - 56,67%, Ивановской - 51,80%.

При этом менее 10% получали высшее образование на момент проведения мониторинга: 6,15% выпускников в Свердловской области, 7,92% в Новосибирской области и 10,36% в Ивановской области. Не собираются получать высшее образование в дальнейшем более половины работающей молодежи, имеющей среднее профессиональное образование", - сообщается в обзоре.

Обзор составлен на основе социологических исследований, проведенных в период с 2016 по 2018 год. Объем репрезентативной выборки 2100 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 04.02.2019
Число жертв пожара на Никитском бульваре в Москве возросло до четырех - источник
0
11
08:45 04.02.2019
Вакцинация от вируса папилломы сократить число онкозаболеваний - онколог
0
51
08:30 04.02.2019
Военная полиция РФ расширяет зону своего присутствия в Алеппо
0
83
08:15 04.02.2019
Сотрудники МЧС спасли 42 человека при пожаре на Никитском бульваре
0
102
07:45 04.02.2019
Мадуро призвал Гуайдо "хорошо подумать, что он делает"
0
136
22:30 03.02.2019
Вице-президент Венесуэлы заверил, что страна может ответить на любую попытку вмешательства извне
0
510
21:30 03.02.2019
США хотят сохранить военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном - Трамп
0
530
20:30 03.02.2019
Около 16 человек погибли и 15 спасены ﻿в районе Багамских островов - СМИ
0
597
19:30 03.02.2019
Москва и Вашингтон должны срочно начать переговоры - Маас
0
657
18:30 03.02.2019
﻿Несмотря на расходы, США не планирует выводить свои войска из Южной Кореи
0
625

Возврат к списку