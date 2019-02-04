Высшее образование не нужно более половины опрошенных выпускников колледжей
07:30 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины выпускников колледжей и техникумов Ивановской, Свердловской и Новосибирской областей считают высшее образование ненужным. Об этом сообщается в новом выпуске аналитического обзора "Трудоустройство молодежи. Трудоустройство выпускников системы среднего профессионального образования (2016 - 2018 гг.)", опубликованном в понедельник на сайте РАНХиГС.
"Работающие выпускники системы СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС) не имеют однозначного суждения о необходимости высшего образования для получения перспективной работы - их мнения разделились примерно поровну, причем несколько больше молодежи склоняется все-таки к тому, что высшее образование не нужно", - говорится в обзоре.
Авторы отмечают, что в Свердловской области высшее образование считают ненужным порядка 56,92% работающих выпускников, в Новосибирской - 56,67%, Ивановской - 51,80%.
При этом менее 10% получали высшее образование на момент проведения мониторинга: 6,15% выпускников в Свердловской области, 7,92% в Новосибирской области и 10,36% в Ивановской области. Не собираются получать высшее образование в дальнейшем более половины работающей молодежи, имеющей среднее профессиональное образование", - сообщается в обзоре.
Обзор составлен на основе социологических исследований, проведенных в период с 2016 по 2018 год. Объем репрезентативной выборки 2100 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
НОВОСТИ
- 09:00 04.02.2019
- Число жертв пожара на Никитском бульваре в Москве возросло до четырех - источник
- 08:45 04.02.2019
- Вакцинация от вируса папилломы сократить число онкозаболеваний - онколог
- 08:30 04.02.2019
- Военная полиция РФ расширяет зону своего присутствия в Алеппо
- 08:15 04.02.2019
- Сотрудники МЧС спасли 42 человека при пожаре на Никитском бульваре
- 07:45 04.02.2019
- Мадуро призвал Гуайдо "хорошо подумать, что он делает"
- 22:30 03.02.2019
- Вице-президент Венесуэлы заверил, что страна может ответить на любую попытку вмешательства извне
- 21:30 03.02.2019
- США хотят сохранить военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном - Трамп
- 20:30 03.02.2019
- Около 16 человек погибли и 15 спасены в районе Багамских островов - СМИ
- 19:30 03.02.2019
- Москва и Вашингтон должны срочно начать переговоры - Маас
- 18:30 03.02.2019
- Несмотря на расходы, США не планирует выводить свои войска из Южной Кореи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать