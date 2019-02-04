Высшее образование не нужно более половины опрошенных выпускников колледжей

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины выпускников колледжей и техникумов Ивановской, Свердловской и Новосибирской областей считают высшее образование ненужным. Об этом сообщается в новом выпуске аналитического обзора "Трудоустройство молодежи. Трудоустройство выпускников системы среднего профессионального образования (2016 - 2018 гг.)", опубликованном в понедельник на сайте РАНХиГС.

"Работающие выпускники системы СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС) не имеют однозначного суждения о необходимости высшего образования для получения перспективной работы - их мнения разделились примерно поровну, причем несколько больше молодежи склоняется все-таки к тому, что высшее образование не нужно", - говорится в обзоре.

Авторы отмечают, что в Свердловской области высшее образование считают ненужным порядка 56,92% работающих выпускников, в Новосибирской - 56,67%, Ивановской - 51,80%.

При этом менее 10% получали высшее образование на момент проведения мониторинга: 6,15% выпускников в Свердловской области, 7,92% в Новосибирской области и 10,36% в Ивановской области. Не собираются получать высшее образование в дальнейшем более половины работающей молодежи, имеющей среднее профессиональное образование", - сообщается в обзоре.

Обзор составлен на основе социологических исследований, проведенных в период с 2016 по 2018 год. Объем репрезентативной выборки 2100 человек в возрасте от 18 до 30 лет.