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Сотрудники МЧС спасли 42 человека при пожаре на Никитском бульваре

08:15 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные спасли 42 человека в ходе тушения огня в здании на Никитском бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сотрудники МЧС эвакуировали 17 человек из горящего здания по адресу Никитский бульвар, 12. Из них двое - дети", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Известно об четырех погибших, три человека пострадали, один из них - в тяжелом состоянии. Спасены 42 человека. Возгорание началось в квартире на пятом этаже, но огонь перекинулся на шестой.

"В горящем доме 12 на Никитском бульваре начались обрушения. Рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами", - рассказал собеседник агентства. 

Распространившемуся на 2 тыс. кв. м пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.

По адресу Никитский бульвар, 12 находится жилой дом 1912 года постройки. Это выявленный объект культурного наследия. В доме расположены более 100 жилых квартир.



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