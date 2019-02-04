Сотрудники МЧС спасли 42 человека при пожаре на Никитском бульваре
08:15 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожарные спасли 42 человека в ходе тушения огня в здании на Никитском бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Сотрудники МЧС эвакуировали 17 человек из горящего здания по адресу Никитский бульвар, 12. Из них двое - дети", - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Известно об четырех погибших, три человека пострадали, один из них - в тяжелом состоянии. Спасены 42 человека. Возгорание началось в квартире на пятом этаже, но огонь перекинулся на шестой.
"В горящем доме 12 на Никитском бульваре начались обрушения. Рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами", - рассказал собеседник агентства.
Распространившемуся на 2 тыс. кв. м пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.
По адресу Никитский бульвар, 12 находится жилой дом 1912 года постройки. Это выявленный объект культурного наследия. В доме расположены более 100 жилых квартир.
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