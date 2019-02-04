Военная полиция РФ расширяет зону своего присутствия в Алеппо
08:30 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная полиция Вооруженных сил РФ в Сирии расширила зону своего присутствия в провинции Алеппо, достигнув населенного пункта Телль-Рифаат к северо-востоку от Манбиджа, сообщил журналистам начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
"Сегодня мы работаем в Телль-Рифаате. Проехали фактически все наблюдательные посты и контрольно-пропускной пункт. Главная здесь задача, прежде всего, - охрана этих наблюдательных постов, соблюдение режима прекращения огня. У нас сейчас как раз новое подразделение прибыло и выполняет задачу", - сказал Ивановский, проинспектировавший работу подразделений.
Он также отметил, что личный состав успешно выполняет задачи по трем маршрутам. Кроме контроля за соблюдением режима прекращения огня, военные полицейские следят за тем, как выставляют свои посты сирийские правительственные войска, а также сопровождают доставку гуманитарных грузов.
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