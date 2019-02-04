Вакцинация от вируса папилломы сократить число онкозаболеваний - онколог
08:45 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация от вируса папилломы человека должна быть включена в Национальный календарь профилактических прививок, что позволит существенно сократить число онкозаболеваний. Такое мнение выразил ТАСС председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Сергей Тюляндин во Всемирный день борьбы против рака.
"Для того чтобы вирус папилломы человека перестал быть угрозой, нам необходима более масштабная вакцинация большего количества населения", - сказал Тюляндин.
Онколог выразил сожаление в связи с тем, что на территории России, несмотря на неоднократные призывы врачей-онкологов, в Национальный календарь прививок вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) до сих пор не внесена. По его словам, во многих зарубежных странах от ВПЧ уже начали прививать мальчиков и девочек.
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