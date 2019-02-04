Число жертв пожара на Никитском бульваре в Москве возросло до четырех - источник

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв пожара на Никитском бульваре в центре Москвы возросло до четырех человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах."При пожаре на Никитском бульваре погибли четверо человек", - сообщил собеседник агентства.