Число жертв пожара на Никитском бульваре в Москве возросло до четырех - источник
09:00 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв пожара на Никитском бульваре в центре Москвы возросло до четырех человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"При пожаре на Никитском бульваре погибли четверо человек", - сообщил собеседник агентства.
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