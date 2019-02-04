В Ла-Манше обнаружили обломки самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала
09:05 04.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
На дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки пропавшего в январе легкомоторного самолета, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.
Обломки обнаружило поисковое судно в районе острова Гернси. На место направлены специалисты британского Отдела по расследованию воздушных происшествий (AAIB), которые должны поднять обломки на поверхность.
В поисковой операции были задействованы частные суда, после того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки.
Легкомоторный самолет "Пайпер Малибу", на борту которого находился Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 22 января.
Это произошло неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов. Местность пользуется печальной славой среди моряков из-за многочисленных кораблекрушений.
Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за "Нант". Русская служба Би-би-си
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