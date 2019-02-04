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НОВОСТИ

Трамп обновит командование армией США - WSJ

09:20 04.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ узнали об обновлении командования армии США. Дональд Трамп в ближайшие недели объявит о назначении руководителей американской армией и ВМС, а также корпусом морской пехоты.

Об этом газете The Wall Street Journal сообщили информированные источники. По их данным, президент назовёт также новых командиров штабов американских войск в Африке и Европе. Кандидатуры должен будет одобрить Сенат. По информации источников, выбору Трампа никто не препятствует.  Говорит Москва

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