0
0
124
НОВОСТИ

Папа Франциск прибыл с первым в истории визитом в ОАЭ

09:32 04.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Папа римский Франциск прибыл с первым в истории визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь он планирует принять участие в конференции по межрелигиозному диалогу. Кроме того, сообщается, что понтифик отслужит мессу в Абу-Даби. А еще встретится с представителями мусульманской и буддийской общин Арабских Эмиратов. Его поездка продлится три дня. В Ватикане надеются, что визит откроет новую страницу в отношениях между религиями.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 04.02.2019
В России поменяют дорожные знаки на уменьшенные
0
20
10:20 04.02.2019
Наследники Сэлинджера готовятся опубликовать неизданные произведения писателя
0
59
10:05 04.02.2019
Пентагон направит на границу с Мексикой дополнительно около 4 тысяч солдат
0
76
10:00 04.02.2019
Утверждена концепция повышения эффективности бюджетных расходов
0
85
09:20 04.02.2019
Трамп обновит командование армией США - WSJ
0
139
09:05 04.02.2019
В Ла-Манше обнаружили обломки самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала
0
155
09:00 04.02.2019
Число жертв пожара на Никитском бульваре в Москве возросло до четырех - источник
0
168
08:45 04.02.2019
Вакцинация от вируса папилломы сократить число онкозаболеваний - онколог
0
177
08:30 04.02.2019
Военная полиция РФ расширяет зону своего присутствия в Алеппо
0
217
08:15 04.02.2019
Сотрудники МЧС спасли 42 человека при пожаре на Никитском бульваре
0
232

Возврат к списку