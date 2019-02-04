Папа Франциск прибыл с первым в истории визитом в ОАЭ
09:32 04.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Папа римский Франциск прибыл с первым в истории визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь он планирует принять участие в конференции по межрелигиозному диалогу. Кроме того, сообщается, что понтифик отслужит мессу в Абу-Даби. А еще встретится с представителями мусульманской и буддийской общин Арабских Эмиратов. Его поездка продлится три дня. В Ватикане надеются, что визит откроет новую страницу в отношениях между религиями. Эхо Москвы
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