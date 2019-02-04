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Утверждена концепция повышения эффективности бюджетных расходов

10:00 04.02.2019 Источник: REGNUM

В России утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019—2024 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В первую очередь концепция, состоящая из 12 разделов, направлена на повышение эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере и на обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы России.

Минфин сможет брать краткосрочные кредиты у банков.

Согласно концепции будет проводиться систематический анализ базовых расходов бюджета для экономии бюджетных средств.

Как сообщалось ранее, основная статья расходов в 2019 году — реализация госпрограмм по социальной политике. На это направление в бюджете 2019 года выделено 4,873 трлн рублей.  ИА REGNUM

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