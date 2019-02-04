Утверждена концепция повышения эффективности бюджетных расходов
10:00 04.02.2019 Источник: REGNUM
В России утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019—2024 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
В первую очередь концепция, состоящая из 12 разделов, направлена на повышение эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере и на обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы России.
Минфин сможет брать краткосрочные кредиты у банков.
Согласно концепции будет проводиться систематический анализ базовых расходов бюджета для экономии бюджетных средств.
Как сообщалось ранее, основная статья расходов в 2019 году — реализация госпрограмм по социальной политике. На это направление в бюджете 2019 года выделено 4,873 трлн рублей. ИА REGNUM
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