Пентагон направит на границу с Мексикой дополнительно около 4 тысяч солдат
10:05 04.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Пентагон направит дополнительно 3 тысячи 750 военнослужащих на границу с Мексикой. Они будут находиться там в течение трёх месяцев, сообщает агентство Reuters.
Президент Трамп хочет построить стену на границе. В Белом доме заявляют, что президент сделает это вне зависимости от позиции демократов а Конгрессе, которые отказываются выделять 5 миллиардов долларов из бюджета на строительство стены. Эхо Москвы
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