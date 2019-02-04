Москва спокойно относится к высокомерию Запада - Лавров

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва видит нежелание стран Запада общаться на равных в разных форматах, но спокойно относится к такому высокомерию. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России, выступая в Киргизско-российском славянском университете.По его словам, РФ выступает за налаживание контактов между Евразийской экономической комиссией и Еврокомиссией, СНГ и Евросоюзом, Организацией Договора о коллективной безопасности и НАТО. "Видим нежелание западных коллег общаться в разных форматах на равных, - указал министр. - Относимся к этому спокойно. Высокомерие и чувство собственного превосходства никогда никого не красили"."Придет время, и жизнь все расставит по своим местам", - добавил Лавров.