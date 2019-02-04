Мы остались одни со своими проблемами - экс-министр Украины
11:05 04.02.2019
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, к чему привел страну обман Запада.
С заявлением на тему экс-руководитель одного из министерств выступил во время интервью телеканалу «112 Украина», добавив, что сожалеет о том, что Киев не стал интегрироваться в Евразийский экономический союз.
«Нас обманули — под политическим треском мы «идем» в Европу, мы «идем» в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕАЭС на восток, и нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же все болтовня, что мы там будем скоро», — пояснил Червоненко.
Кроме того, по словам бывшего министра транспорта и связи, его стране западными кураторами уготована роль быть эдаким «раздражителем для Востока» — понятное дело, что речь о России. ФАН
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