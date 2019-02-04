0
0
104
НОВОСТИ

Токио подрывает доверие, заявляя о нарушении Москвой ДРСМД, считает Косачев

11:20 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония подрывает складывающиеся в последнее время доверительные отношения с Россией, заявляя о нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил ранее, что правительство страны считает, что Россия нарушает ДРСМД, и Токио понимает мотивы США, решивших прекратить действие этого документа.

"Такими заявлениями Токио подрывает складывающееся в последнее время доверие между нашими странами, поскольку, как и европейские союзники США, вновь бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене", - сказал Косачев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 04.02.2019
Правительство РФ поддержало законопроект об устойчивости рунета
0
18
11:32 04.02.2019
Минздрав констатировал рост числа онкологических заболеваний в РФ
0
81
11:29 04.02.2019
Московский кредитный банк предложил клиентам новый вклад «Мега Онлайн» с гибким сроком размещения
0
80
11:05 04.02.2019
Мы остались одни со своими проблемами - экс-министр Украины
0
118
11:00 04.02.2019
Москва спокойно относится к высокомерию Запада - Лавров
0
142
10:32 04.02.2019
В России поменяют дорожные знаки на уменьшенные
0
160
10:20 04.02.2019
Наследники Сэлинджера готовятся опубликовать неизданные произведения писателя
0
172
10:05 04.02.2019
Пентагон направит на границу с Мексикой дополнительно около 4 тысяч солдат
0
192
10:00 04.02.2019
Утверждена концепция повышения эффективности бюджетных расходов
0
187
09:32 04.02.2019
Папа Франциск прибыл с первым в истории визитом в ОАЭ
0
226

Возврат к списку