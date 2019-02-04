Токио подрывает доверие, заявляя о нарушении Москвой ДРСМД, считает Косачев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония подрывает складывающиеся в последнее время доверительные отношения с Россией, заявляя о нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным деламГенеральный секретарь кабинета министров Япониизаявил ранее, что правительство страны считает, что Россия нарушает ДРСМД, и Токио понимает мотивы США, решивших прекратить действие этого документа."Такими заявлениями Токио подрывает складывающееся в последнее время доверие между нашими странами, поскольку, как и европейские союзники США, вновь бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене", - сказал Косачев.