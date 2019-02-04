Минздрав констатировал рост числа онкологических заболеваний в РФ
11:32 04.02.2019 Источник: РБК
Медики зафиксировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний в мире в 2018 году, из них на Россию приходятся 617 тыс. Об этом говорится в сообщении ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
Этот показатель на 20 тыс. превышает данные от 2017 года, тогда было выявлено 599 тыс. новых случаев онкозаболеваний. Сейчас в России на онкологическом учете стоят 3,6 млн человек. РБК
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