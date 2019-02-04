0
0
85
НОВОСТИ

Минздрав констатировал рост числа онкологических заболеваний в РФ

11:32 04.02.2019 Источник: РБК

Медики зафиксировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний в мире в 2018 году, из них на Россию приходятся 617 тыс. Об этом говорится в сообщении ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Этот показатель на 20 тыс. превышает данные от 2017 года, тогда было выявлено 599 тыс. новых случаев онкозаболеваний. Сейчас в России на онкологическом учете стоят 3,6 млн человек.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 04.02.2019
Правительство РФ поддержало законопроект об устойчивости рунета
0
18
11:29 04.02.2019
Московский кредитный банк предложил клиентам новый вклад «Мега Онлайн» с гибким сроком размещения
0
80
11:20 04.02.2019
Токио подрывает доверие, заявляя о нарушении Москвой ДРСМД, считает Косачев
0
101
11:05 04.02.2019
Мы остались одни со своими проблемами - экс-министр Украины
0
118
11:00 04.02.2019
Москва спокойно относится к высокомерию Запада - Лавров
0
142
10:32 04.02.2019
В России поменяют дорожные знаки на уменьшенные
0
160
10:20 04.02.2019
Наследники Сэлинджера готовятся опубликовать неизданные произведения писателя
0
172
10:05 04.02.2019
Пентагон направит на границу с Мексикой дополнительно около 4 тысяч солдат
0
192
10:00 04.02.2019
Утверждена концепция повышения эффективности бюджетных расходов
0
187
09:32 04.02.2019
Папа Франциск прибыл с первым в истории визитом в ОАЭ
0
226

Возврат к списку