0
0
85
НОВОСТИ

Московский кредитный банк предложил клиентам новый вклад «Мега Онлайн» с гибким сроком размещения

11:29 04.02.2019

Московский кредитный банк (МКБ) предлагает клиентам открыть новый вклад с гибким сроком размещения в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн». Вклад «Мега Онлайн» можно разместить  на срок 3-36 месяцев, его доходность может составить до 8% годовых. «Новый онлайн-вклад отличается своей гибкостью: клиент не ограничен фиксированными сроками, и может самостоятельно выбирать срок размещения вклада с шагом в 1 месяц, исходя их своих потребностей и целей, - отмечает, директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. -Дистанционное открытие не только экономит время, но и позволяет получить максимальную доходность от размещенных средств независимо от времени суток и местоположения клиента».

Вклад «Мега Онлайн» - рублевый, минимальная сумма размещения - 1000 руб, максимальная - 20 млн руб. При этом доходность будет зависеть от срока размещения. Если вклад открыт на 3-5 месяцев доходность составит 7% годовых,  если на  6-8 месяцев – 7,25% годовых. Открыв вклад на 9-11 месяцев, клиент получит 7,5% годовых, на 12-17 месяцев - 7,75% годовых, на 18-36 месяцев - 8% годовых.

Как уже было сказано, этот вклад оформляется можно только в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн». Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно на отдельный счет, при этом частичное снятие денег условиями размещения вклада не предусматривается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 04.02.2019
Правительство РФ поддержало законопроект об устойчивости рунета
0
18
11:32 04.02.2019
Минздрав констатировал рост числа онкологических заболеваний в РФ
0
81
11:20 04.02.2019
Токио подрывает доверие, заявляя о нарушении Москвой ДРСМД, считает Косачев
0
101
11:05 04.02.2019
Мы остались одни со своими проблемами - экс-министр Украины
0
118
11:00 04.02.2019
Москва спокойно относится к высокомерию Запада - Лавров
0
142
10:32 04.02.2019
В России поменяют дорожные знаки на уменьшенные
0
160
10:20 04.02.2019
Наследники Сэлинджера готовятся опубликовать неизданные произведения писателя
0
172
10:05 04.02.2019
Пентагон направит на границу с Мексикой дополнительно около 4 тысяч солдат
0
192
10:00 04.02.2019
Утверждена концепция повышения эффективности бюджетных расходов
0
187
09:32 04.02.2019
Папа Франциск прибыл с первым в истории визитом в ОАЭ
0
226

Возврат к списку