Московский кредитный банк предложил клиентам новый вклад «Мега Онлайн» с гибким сроком размещения

11:29

Московский кредитный банк (МКБ) предлагает клиентам открыть новый вклад с гибким сроком размещения в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн». Вклад «Мега Онлайн» можно разместить на срок 3-36 месяцев, его доходность может составить до 8% годовых. «Новый онлайн-вклад отличается своей гибкостью: клиент не ограничен фиксированными сроками, и может самостоятельно выбирать срок размещения вклада с шагом в 1 месяц, исходя их своих потребностей и целей, - отмечает, директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. -Дистанционное открытие не только экономит время, но и позволяет получить максимальную доходность от размещенных средств независимо от времени суток и местоположения клиента».Вклад «Мега Онлайн» - рублевый, минимальная сумма размещения - 1000 руб, максимальная - 20 млн руб. При этом доходность будет зависеть от срока размещения. Если вклад открыт на 3-5 месяцев доходность составит 7% годовых, если на 6-8 месяцев – 7,25% годовых. Открыв вклад на 9-11 месяцев, клиент получит 7,5% годовых, на 12-17 месяцев - 7,75% годовых, на 18-36 месяцев - 8% годовых.Как уже было сказано, этот вклад оформляется можно только в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн». Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно на отдельный счет, при этом частичное снятие денег условиями размещения вклада не предусматривается.