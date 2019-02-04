Номинированный на "Грэмми" рэпер 12 лет нелегально жил в США
12:05 04.02.2019 Источник: Газета.Ru
Номинированный на «Грэмми» рэпер 21 Savage, которого на самом деле зовут Шайа Бин Авраам-Джозеф, был арестован в Атланте американской службой иммиграции за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает CNN.
Согласно имеющейся информации, рэпер является гражданином Великобритании, а в США приехал в июле 2005 года. В настоящее время он находится на территории Соединенных Штатов нелегально, так как его виза закончилась в 2006 году.
Отмечается, что в настоящее время исполнитель задержан и находится в штате Джорджия. Решение о его дальнейшей судьбе примет федеральный суд. Газета.Ru
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