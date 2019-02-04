Россия готова обсудить с Киргизией идею открытия новой российской военной базы

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова обсудить с Киргизией идею открытия на территории республики новой российской военной базы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России, выступая в Киргизско-российском славянском университете."Это не наша инициатива, - отметил он. - Мы впервые о ней услышали и будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности".