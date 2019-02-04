0
0
147
НОВОСТИ

Россия готова обсудить с Киргизией идею открытия новой российской военной базы

12:20 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова обсудить с Киргизией идею открытия на территории республики новой российской военной базы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Киргизско-российском славянском университете.

"Это не наша инициатива, - отметил он. - Мы впервые о ней услышали и будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 04.02.2019
РФ оказалась на втором месте по дешевизне бензина среди европейских стран
0
32
13:20 04.02.2019
В результате пожара в доме на Никитском бульваре погибли шесть человек
0
60
13:13 04.02.2019
В Бахрейне на пост главы Ассоциации журналистов впервые избрана женщина
0
54
13:05 04.02.2019
Ряд западных стран признал Гуайдо в качестве законного временного президента Венесуэлы
0
94
13:00 04.02.2019
Великобритания не готова к выходу из ЕС 29 марта - первый министр Шотландии
0
97
12:32 04.02.2019
В Египте обнаружили древнюю гробницу с 50 мумиями
0
141
12:05 04.02.2019
Номинированный на "Грэмми" рэпер 12 лет нелегально жил в США
0
156
12:00 04.02.2019
Правительство РФ поддержало законопроект об устойчивости рунета
0
186
11:32 04.02.2019
Минздрав констатировал рост числа онкологических заболеваний в РФ
0
237
11:29 04.02.2019
Московский кредитный банк предложил клиентам новый вклад «Мега Онлайн» с гибким сроком размещения
0
189

Возврат к списку