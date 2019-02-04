Россия готова обсудить с Киргизией идею открытия новой российской военной базы
12:20 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова обсудить с Киргизией идею открытия на территории республики новой российской военной базы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Киргизско-российском славянском университете.
"Это не наша инициатива, - отметил он. - Мы впервые о ней услышали и будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности".
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