В Египте обнаружили древнюю гробницу с 50 мумиями
12:32 04.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
В Египте обнаружили древнюю гробницу, в которой находились 50 хорошо сохранившихся мумий, сообщило египетское министерство по делам древностей.
Захоронение глубиной девять метров было обнаружено во время раскопок в районе Туна эль-Габаль в провинции Минья в центральной части страны.
50 мумий, в том числе останки 12 детей, находились в четырех погребальных камерах. Некоторые мумии были завернуты в ткань, другие - уложены в саркофаги. При раскопках были также найдены погребальные маски и древние керамические изделия.
Археологи считают, что захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта (305-330 гг. до н.э.). Русская служба Би-би-си
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