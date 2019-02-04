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В Египте обнаружили древнюю гробницу с 50 мумиями

12:32 04.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

В Египте обнаружили древнюю гробницу, в которой находились 50 хорошо сохранившихся мумий, сообщило египетское министерство по делам древностей.

Захоронение глубиной девять метров было обнаружено во время раскопок в районе Туна эль-Габаль в провинции Минья в центральной части страны.

50 мумий, в том числе останки 12 детей, находились в четырех погребальных камерах. Некоторые мумии были завернуты в ткань, другие - уложены в саркофаги. При раскопках были также найдены погребальные маски и древние керамические изделия.

Археологи считают, что захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта (305-330 гг. до н.э.).  Русская служба Би-би-си

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