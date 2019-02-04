Великобритания не готова к выходу из ЕС 29 марта - первый министр Шотландии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партиисчитает, что Соединенное Королевство и близко не готово к выходу из ЕС, намеченному на 29 марта. Такое мнение она выразит в понедельник на выступлении в Джорджтаунском университете в Вашингтоне во время пятидневной поездки в США и Канаду."Великобритания даже мало-мальски не готова к выходу из сообщества за 53 дня до Brexit, - приводит 4 февраля слова Стерджен газета "Таймс". - Это уже вполне очевидно. Британское правительство должно, наконец, это признать и обратиться с просьбой к Евросоюзу согласиться на перенесение запланированной даты выхода"."Хаос, растерянность и неопределенность Brexit выявили", что интересы Шотландии, по словам первого министра, не будут должным образом соблюдены, если она останется частью Соединенного Королевства, отмечает издание. Выход королевства из сообщества будет иметь "самые серьезные экономические и социальные последствия" для шотландцев, полагает она. В подобной ситуации "лучшим вариантом является проведение повторного референдума по вопросу членства в ЕС".Плебисцит необходим, поскольку в британском парламенте нет единого мнения в отношении того, какую форму должен принять Brexit, и "поэтому мнение шотландского правительства заключается в том, что народу вновь следует дать возможность ответить на этот вопрос", уточнила Стерджен.Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.