Ряд западных стран признал Гуайдо в качестве законного временного президента Венесуэлы

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австрии признают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики. Об этом в понедельник сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц."Режим [действующего президента Николаса] Мадуро до сих пор отказывался провести свободные и честные президентские выборы. По этой причине мы считаем, что с этого момента Хуан Гуайдо является исполняющим обязанности президента в соответствии с конституцией Венесуэлы" - написал Курц в своем "Твиттере".Власти Испании признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом южноамериканской страны. Об этом заявил в понедельник председатель правительства пиренейского королевства Педро Санчес."Правительство Испании объявляет, что официально признает Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы", - отметил премьер. По его словам, лидер оппозиции "должен как можно раньше объявить [о проведении] свободных выборов", потому что "народ Венесуэлы должен определить свое будущее".Великобритания признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики. Об этом в понедельник сообщил в своем "Твиттере" глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант."[Действующий президент] Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в течение восьмидневного периода, который был нами установлен. Поэтому Соединенное Королевство вместе со своими европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным президентом до момента, когда станет возможно провести заслуживающие доверия выборы. Будем надеяться, что это позволит нам приблизить момент окончания гуманитарного кризиса [в Венесуэле]", - написал Хант.Швеция рассматривает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо как легитимного временного президента республики. Об этом в понедельник в интервью Шведскому радио заявила глава МИД королевства Маргот Валльстрём."В этой ситуации мы поддерживаем и рассматриваем Гуайдо как законного временного президента, - сказала она. - Страна находится в плохом состоянии, там нехватка еды и лекарств, экономика в условиях свободного падения, гиперинфляция и огромные проблемы. И теперь массовые демонстрации"."Мы также сходимся на том, что мы не приняли результаты выборов. Мы не считаем, что именно свободные и честные выборы привели [действующего президента Николаса] Мадуро к власти, и мы считаем, что теперь у венесуэльцев должны быть новые свободные и честные выборы", - сказала она.По состоянию на 13:45 (мск) о признании Гуайдо заявили также Франция, Германия и Дания.