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В результате пожара в доме на Никитском бульваре погибли шесть человек

13:20 04.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Шесть человек, в том числе, несовершеннолетние, погибли в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы. Осмотр места происшествия продолжается, — сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, среди погибших мужчина, три женщины и мальчик.

Пожар начался минувшей ночью на 5-м этаже 7-этажного дома. Спустя четыре часа возгорание было ликвидировано. Из дома эвакуировали 42 человека.  Эхо Москвы

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