В результате пожара в доме на Никитском бульваре погибли шесть человек
13:20 04.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Шесть человек, в том числе, несовершеннолетние, погибли в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы. Осмотр места происшествия продолжается, — сообщили в Следственном комитете.
По предварительным данным, среди погибших мужчина, три женщины и мальчик.
Пожар начался минувшей ночью на 5-м этаже 7-этажного дома. Спустя четыре часа возгорание было ликвидировано. Из дома эвакуировали 42 человека. Эхо Москвы
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