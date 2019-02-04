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РФ оказалась на втором месте по дешевизне бензина среди европейских стран

13:32 04.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе. При этом из-за уровня зарплат страна занимает 20-е место по объёму топлива, который может купить автомобилист.

Самый дешёвый бензин оказался в Казахстане — 46,5 рубля за литр. На третьей позиции Белоруссия — 47 рублей 20 копеек. Дороже всего топливо обходится автомобилистам в Норвегии — литр дизеля там стоит 114 рублей 50 копеек.  Говорит Москва

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