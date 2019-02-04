В Бахрейне на пост главы Ассоциации журналистов впервые избрана женщина

13:13 Источник: НГ-Online

Ахдия Ахмед вошла в историю в качестве Первой леди, избранной на пост президента Ассоциации журналистов Бахрейна, - сообщает пресс-служба посольства Королевства.

Ахдея, заместитель главного редактора Daily Tribune, на6рала 71 голос, в то время как ее единственный конкурент на двухгодичных выборах Юсеф Альбинхалил, главный редактор Al Watan, набрал 67 голосов. Журналисты, которые собрались в зале, чтобы следить за результатами выборов президента, не могли предсказать такой исход голосования. Собрание также избрало восемь членов совета ассоциации, созданной в 2001 году, для всех журналистов, базирующихся в Бахрейне, независимо от их национальности.















