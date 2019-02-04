ЕС поддерживает, а не признает Гуайдо как временного президента - глава МИД Швеции
14:00 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция и ЕС поддерживают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо как законного временного президента, но не признают его. Об этом в понедельник в интервью агентству ТТ заявила глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.
"Мы поддерживаем Гуайдо, - отметила она. - Мы рассматриваем его как легитимного председателя Национального собрания (парламента - прим. ТАСС) и как временного президента, задача которого в соответствии с конституцией объявить новые выборы. Слово "признавать" мы используем только при признании государств".
С точки зрения международного права ЕС не признает Гуайдо, но открыто поддерживает его и рассматривает как лидера Венесуэлы, подчеркнула министр. По ее словам, в течение дня позиция королевства будет отражена в совместном заявлении европейских стран, в котором также будет изложена общая точка зрения ЕС на ситуацию в Венесуэле.
"Там мы указываем прежде всего на то, что полностью едины в оценке ситуации. Это очень серьезная ситуация для Венесуэлы как страны с нехваткой продовольствия и медикаментов, с находящейся в свободном падении экономикой и, конечно же, с более чем 3 млн беженцами", - добавила Валльстрём.
НОВОСТИ
- 15:00 04.02.2019
- Депутат предложил сокращать зарплату агрессивным учителям
- 14:32 04.02.2019
- В Лондоне похитили ястреба, охранявшего аэропорт "Хитроу"
- 14:12 04.02.2019
- Тимошенко обвинила в коррупции и махинациях со списками избирателей президента Порошенко
- 13:32 04.02.2019
- РФ оказалась на втором месте по дешевизне бензина среди европейских стран
- 13:20 04.02.2019
- В результате пожара в доме на Никитском бульваре погибли шесть человек
- 13:13 04.02.2019
- В Бахрейне на пост главы Ассоциации журналистов впервые избрана женщина
- 13:05 04.02.2019
- Ряд западных стран признал Гуайдо в качестве законного временного президента Венесуэлы
- 13:00 04.02.2019
- Великобритания не готова к выходу из ЕС 29 марта - первый министр Шотландии
- 12:32 04.02.2019
- В Египте обнаружили древнюю гробницу с 50 мумиями
- 12:20 04.02.2019
- Россия готова обсудить с Киргизией идею открытия новой российской военной базы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать