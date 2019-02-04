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ЕС поддерживает, а не признает Гуайдо как временного президента - глава МИД Швеции

14:00 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция и ЕС поддерживают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо как законного временного президента, но не признают его. Об этом в понедельник в интервью агентству ТТ заявила глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.

"Мы поддерживаем Гуайдо, - отметила она. - Мы рассматриваем его как легитимного председателя Национального собрания (парламента - прим. ТАСС) и как временного президента, задача которого в соответствии с конституцией объявить новые выборы. Слово "признавать" мы используем только при признании государств".

С точки зрения международного права ЕС не признает Гуайдо, но открыто поддерживает его и рассматривает как лидера Венесуэлы, подчеркнула министр. По ее словам, в течение дня позиция королевства будет отражена в совместном заявлении европейских стран, в котором также будет изложена общая точка зрения ЕС на ситуацию в Венесуэле.

"Там мы указываем прежде всего на то, что полностью едины в оценке ситуации. Это очень серьезная ситуация для Венесуэлы как страны с нехваткой продовольствия и медикаментов, с находящейся в свободном падении экономикой и, конечно же, с более чем 3 млн беженцами", - добавила Валльстрём.

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