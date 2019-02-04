Тимошенко обвинила в коррупции и махинациях со списками избирателей президента Порошенко

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии "Батькивщина" и претендент на пост главы государстваобвинила действующего президента Украиныв коррупции и подтасовке избирательных списков."Президент Украины за год в 82 раза увеличил свои доходы на фоне крайней бедности людей, а часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги стране под проценты. Ростовщичество президента - это преступление, - заявила она в понедельник на согласительном совете в Верховной раде. - Я сейчас официально публично обращаюсь, а чуть позже я еще подготовлю письменное обращение в Национальное антикоррупционное агентство, где должны составить протокол о коррупции, когда должностное лицо зарабатывает на стране нечестные деньги".Тимошенко также заявила, что она и вся ее команда немедленно обратятся к главе МВД по поводу организации действующим президентом и его компанией массового подкупа избирателей."Мы требуем от главы МВД опубликовать все данные о подкупе Порошенко и его командой сотен тысяч людей в государстве", - сказала она, подчеркнув, что "это не последняя фальсификация"."Они тайно от общества увеличили в реестре количество избирателей на 1 млн человек, - заявила Тимошенко. - Поэтому второе заявление о преступлениях, которое мы передаем в МВД, - это требование проверить все списки избирателей и убрать из них мертвые души".По данным последних соцопросов, президентский рейтинг возглавляет Зеленский, второе и третье места делят, по разным опросам, Тимошенко и Порошенко, за ними следует лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, а замыкает пятерку фаворитов Гриценко. Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта.