0
0
109
НОВОСТИ

Тимошенко обвинила в коррупции и махинациях со списками избирателей президента Порошенко

14:12 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии "Батькивщина" и претендент на пост главы государства Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в коррупции и подтасовке избирательных списков.

"Президент Украины за год в 82 раза увеличил свои доходы на фоне крайней бедности людей, а часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги стране под проценты. Ростовщичество президента - это преступление, - заявила она в понедельник на согласительном совете в Верховной раде. - Я сейчас официально публично обращаюсь, а чуть позже я еще подготовлю письменное обращение в Национальное антикоррупционное агентство, где должны составить протокол о коррупции, когда должностное лицо зарабатывает на стране нечестные деньги".

Тимошенко также заявила, что она и вся ее команда немедленно обратятся к главе МВД по поводу организации действующим президентом и его компанией массового подкупа избирателей.

"Мы требуем от главы МВД опубликовать все данные о подкупе Порошенко и его командой сотен тысяч людей в государстве", - сказала она, подчеркнув, что "это не последняя фальсификация".

"Они тайно от общества увеличили в реестре количество избирателей на 1 млн человек, - заявила Тимошенко. - Поэтому второе заявление о преступлениях, которое мы передаем в МВД, - это требование проверить все списки избирателей и убрать из них мертвые души".

По данным последних соцопросов, президентский рейтинг возглавляет Зеленский, второе и третье места делят, по разным опросам, Тимошенко и Порошенко, за ними следует лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, а замыкает пятерку фаворитов Гриценко. Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 04.02.2019
Депутат предложил сокращать зарплату агрессивным учителям
0
41
14:32 04.02.2019
В Лондоне похитили ястреба, охранявшего аэропорт "Хитроу"
0
87
14:00 04.02.2019
ЕС поддерживает, а не признает Гуайдо как временного президента - глава МИД Швеции
0
130
13:32 04.02.2019
РФ оказалась на втором месте по дешевизне бензина среди европейских стран
0
172
13:20 04.02.2019
В результате пожара в доме на Никитском бульваре погибли шесть человек
0
200
13:13 04.02.2019
В Бахрейне на пост главы Ассоциации журналистов впервые избрана женщина
0
165
13:05 04.02.2019
Ряд западных стран признал Гуайдо в качестве законного временного президента Венесуэлы
0
232
13:00 04.02.2019
Великобритания не готова к выходу из ЕС 29 марта - первый министр Шотландии
0
220
12:32 04.02.2019
В Египте обнаружили древнюю гробницу с 50 мумиями
0
260
12:20 04.02.2019
Россия готова обсудить с Киргизией идею открытия новой российской военной базы
0
263

Возврат к списку