Тимошенко обвинила в коррупции и махинациях со списками избирателей президента Порошенко
14:12 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер партии "Батькивщина" и претендент на пост главы государства Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в коррупции и подтасовке избирательных списков.
"Президент Украины за год в 82 раза увеличил свои доходы на фоне крайней бедности людей, а часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги стране под проценты. Ростовщичество президента - это преступление, - заявила она в понедельник на согласительном совете в Верховной раде. - Я сейчас официально публично обращаюсь, а чуть позже я еще подготовлю письменное обращение в Национальное антикоррупционное агентство, где должны составить протокол о коррупции, когда должностное лицо зарабатывает на стране нечестные деньги".
Тимошенко также заявила, что она и вся ее команда немедленно обратятся к главе МВД по поводу организации действующим президентом и его компанией массового подкупа избирателей.
"Мы требуем от главы МВД опубликовать все данные о подкупе Порошенко и его командой сотен тысяч людей в государстве", - сказала она, подчеркнув, что "это не последняя фальсификация".
"Они тайно от общества увеличили в реестре количество избирателей на 1 млн человек, - заявила Тимошенко. - Поэтому второе заявление о преступлениях, которое мы передаем в МВД, - это требование проверить все списки избирателей и убрать из них мертвые души".
По данным последних соцопросов, президентский рейтинг возглавляет Зеленский, второе и третье места делят, по разным опросам, Тимошенко и Порошенко, за ними следует лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, а замыкает пятерку фаворитов Гриценко. Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта.
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