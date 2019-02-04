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Депутат предложил сокращать зарплату агрессивным учителям

15:00 04.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили сократить зарплату агрессивным учителям. С такой инициативой к министру просвещения Ольге Васильевой обратился депутат Борис Чернышов.

«Учитель, хоть раз замеченный в агрессии, а также в применении психологического или физического насилия к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей свою душу», — цитирует парламентария РИА Новости.

По мнению Чернышова, в случае если педагог один раз проявил агрессию к ученикам, зарплату нужно снизить на треть, если это повторилось, то — вдвое.

Насилие над детьми в садах и школах депутат назвал серьёзной проблемой. Говорит Москва

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