Депутат предложил сокращать зарплату агрессивным учителям
15:00 04.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили сократить зарплату агрессивным учителям. С такой инициативой к министру просвещения Ольге Васильевой обратился депутат Борис Чернышов.
«Учитель, хоть раз замеченный в агрессии, а также в применении психологического или физического насилия к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей свою душу», — цитирует парламентария РИА Новости.
По мнению Чернышова, в случае если педагог один раз проявил агрессию к ученикам, зарплату нужно снизить на треть, если это повторилось, то — вдвое.
Насилие над детьми в садах и школах депутат назвал серьёзной проблемой. Говорит Москва
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