МИД РФ запросит комментарий французских властей по высказыванию Макрона о российских СМИ
15:12 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД РФ запросит официальный комментарий французских властей, а также посольства Франции в Москве относительно появившегося в прессе высказывания президента Эмманюэля Макрона о якобы имевшем место вмешательстве российских СМИ во внутренние дела республики в связи с протестами "желтых жилетов". Об этом в понедельник сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
"Если этот материал передает все точно (а, как я уже сказала журналистам, мы обязательно официально запросим французскую сторону как в Москве, так и в Париже), то президент Макрон - главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом - бутафория", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".
По сообщениям французской прессы, Макрон заявил, что российские СМИ используют аккаунты в соцсетях для вмешательства во внутренние дела Франции.
Захарова опровергла информацию о том, что RT и Sputnik приобретают страницы в соцсетях. "Французской стороне неоднократно предлагалось предоставить доказательства подобных обвинений. Ни одного нам направлено не было. Потому что это ложь", - написала она.
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