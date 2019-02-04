0
0
190
НОВОСТИ

МИД РФ запросит комментарий французских властей по высказыванию Макрона о российских СМИ

15:12 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ запросит официальный комментарий французских властей, а также посольства Франции в Москве относительно появившегося в прессе высказывания президента Эмманюэля Макрона о якобы имевшем место вмешательстве российских СМИ во внутренние дела республики в связи с протестами "желтых жилетов". Об этом в понедельник сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Если этот материал передает все точно (а, как я уже сказала журналистам, мы обязательно официально запросим французскую сторону как в Москве, так и в Париже), то президент Макрон - главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом - бутафория", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".

По сообщениям французской прессы, Макрон заявил, что российские СМИ используют аккаунты в соцсетях для вмешательства во внутренние дела Франции.

Захарова опровергла информацию о том, что RT и Sputnik приобретают страницы в соцсетях. "Французской стороне неоднократно предлагалось предоставить доказательства подобных обвинений. Ни одного нам направлено не было. Потому что это ложь", - написала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 04.02.2019
Шаманов назвал возмутительным предложение германских политиков о передислокации 9М729
0
24
16:12 04.02.2019
Украинские пограничники построили в Азовском море наблюдательные башни
0
75
16:07 04.02.2019
Москва обеспечит 100% больных лучшими лекарствами по основным видам рака
0
78
16:00 04.02.2019
Объем российского ВВП впервые превысил 100 трлн рублей
0
86
15:32 04.02.2019
Соцопрос о желании молодежи уехать из России прокомментировали в Кремле
0
162
15:00 04.02.2019
Депутат предложил сокращать зарплату агрессивным учителям
0
174
14:32 04.02.2019
В Лондоне похитили ястреба, охранявшего аэропорт "Хитроу"
0
187
14:12 04.02.2019
Тимошенко обвинила в коррупции и махинациях со списками избирателей президента Порошенко
0
214
14:00 04.02.2019
ЕС поддерживает, а не признает Гуайдо как временного президента - глава МИД Швеции
0
224
13:32 04.02.2019
РФ оказалась на втором месте по дешевизне бензина среди европейских стран
0
256

Возврат к списку