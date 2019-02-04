Соцопрос о желании молодежи уехать из России прокомментировали в Кремле
15:32 04.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле прокомментировали соцопрос о желании молодёжи уехать из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что данные этого социологического исследования нельзя брать в отрыве от остальных вопросов.
Напомним, согласно информации «Левада-центра», 40 процентов молодых людей в России хотели бы уехать за границу.
«Когда вы смотрите опросы, нужно смотреть вопросы. Эти показатели нельзя рассматривать и комментировать в отрыве от всего набора задаваемых вопросов по этой теме», — сказал Песков.
Также показатель в 40 процентов он назвал не таким уж высоким. Говорит Москва
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