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Объем российского ВВП впервые превысил 100 трлн рублей

16:00 04.02.2019 Источник: RNS

ВВП России в 2018 году, по первой оценке, вырос на 2,3% по сравнению с 2017 годом, а объем экономики в текущих ценах по итогам года превысил 100 трлн руб. — впервые в истории, следует из сообщения Росстата.

«Объем ВВП России за 2018 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2017 г. составил 102,3%», — говорится в сообщении.

По сравнению с 2017 годом рост российской экономики ускорился на 0,8 п.п. В 2017 году ВВП страны увеличился на 1,5%, а объем экономики в текущих ценах составил 92,09 трлн руб.  RNS

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