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Украинские пограничники построили в Азовском море наблюдательные башни

16:12 04.02.2019 Источник: RNS

Украинские пограничники построили в Азовском море пять башен для контроля за акваторией, сообщает УНН со ссылкой на председателя госпогранслужбы Украины Петра Цигикала.

«Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы», - сказал Цигикал.

Кроме того, по словам главы погранслужбы, Украина и Франция ведут переговоры о поставках Киеву 22 патрульных кораблей.  RNS

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