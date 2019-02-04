Украинские пограничники построили в Азовском море наблюдательные башни
16:12 04.02.2019 Источник: RNS
Украинские пограничники построили в Азовском море пять башен для контроля за акваторией, сообщает УНН со ссылкой на председателя госпогранслужбы Украины Петра Цигикала.
«Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы», - сказал Цигикал.
Кроме того, по словам главы погранслужбы, Украина и Франция ведут переговоры о поставках Киеву 22 патрульных кораблей. RNS
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