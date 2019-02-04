Москва обеспечит 100% больных лучшими лекарствами по основным видам рака
16:07 04.02.2019
Москва начинает переходить к использованию новых клинических рекомендаций Минздрава, которые дадут возможность более эффективно бороться с онкологическими заболеваниями и создать систему помощи онкобольным, которая будет соответствовать уровню ведущих стран Европы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, хотя федеральное законодательство отводит на переход к использованию новых рекомендаций трехлетний период, в российской столице намерены провести изменения гораздо раньше. «Мы хотим провести эти изменения уже в этом году, начиная со II квартала, - отметил градоначальник, общаясь с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. - И в течение буквально нескольких месяцев обеспечить 100-процентную доступность таргетной и иммунной терапией. Что очень важно, что качество этой терапии будет, мне кажется, на высоком уровне за счет той лаборатории, которую мы создали в 62-й клинике. Эта лаборатория обеспечит точный диагноз и соответствующие препараты и их состав, персонифицированный для каждого больного».
По данным столичного департамента здравоохранения, Москву планируется сделать первым субъектом РФ, где переход произойдет в полном объеме при лечении шести локализаций рака: рак молочной железы, предстательной железы, меланома, рак почки, прямой кишки и рак легкого.
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