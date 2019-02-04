Шаманов назвал возмутительным предложение германских политиков о передислокации 9М729

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВназвал возмутительным и бесперспективным предложение германских политиков о передислокации за Урал российских ракет 9М729 ради сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Ранее эксперт немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер и зампред фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених высказали мнение, что Россия для спасения ДРСМД могла бы передислоцировать как можно дальше на восток пусковые комплексы ракет 9М729. Согласно публикации газеты "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг", политики считают, что США со своей стороны могли бы в качестве ответного шага позволить России провести инспекцию ракет-перехватчиков в Румынии."Делать подобные заявления такому суверенному государству, как Россия, это бестактно и возмутительно", - сказал Шаманов в понедельник журналистам. "Вместо того, чтобы обратиться к своим коллегам по блоку НАТО, чтобы НАТО не приближалась к границам России, нам пытаются с подачи своих покровителей делать ультиматумы, - констатировал он. - Это абсолютно бесперспективная затея". "Мы будем делать то, что считаем нужным", - подчеркнул глава комитета Госдумы.