Мадуро объявил о начале сбора подписей против военной интервенции США в Венесуэлу

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлыобъявил, что в среду начнется сбор подписей против военной интервенции США в эту южноамериканскую страну. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в штате Арагуа на военном параде, приуроченном к 27-й годовщине попытки переворота, предпринятой группой военнослужащих во главе с Уго Чавесом."Я призываю венесуэльский народ вместе выступить против угроз применения военной силы со стороны правительства США. Со следующей среды по всей территории страны будет начат сбор подписей, которые будут переданы в Белый дом с тем, чтобы отвергнуть эти угрозы. Я призываю венесуэльский народ подписать [этот документ]", - сказал Мадуро. Трансляция его выступления велась в "Твиттере".