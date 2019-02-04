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Мадуро объявил о начале сбора подписей против военной интервенции США в Венесуэлу

17:00 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в среду начнется сбор подписей против военной интервенции США в эту южноамериканскую страну. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в штате Арагуа на военном параде, приуроченном к 27-й годовщине попытки переворота, предпринятой группой военнослужащих во главе с Уго Чавесом.

"Я призываю венесуэльский народ вместе выступить против угроз применения военной силы со стороны правительства США. Со следующей среды по всей территории страны будет начат сбор подписей, которые будут переданы в Белый дом с тем, чтобы отвергнуть эти угрозы. Я призываю венесуэльский народ подписать [этот документ]", - сказал Мадуро. Трансляция его выступления велась в "Твиттере".

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