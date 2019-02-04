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НОВОСТИ

НАТО увеличило срок присутствия военных кораблей в акватории Черного моря

17:12 04.02.2019

НАТО с 2017 года увеличило срок присутствия военных кораблей в акватории Черного моря на 40 дней. Изменения вступили в силу еще в прошлом году. Об этом рассказала заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер.

По ее словам, масштаб присутствия НАТО в регионе является достаточным, но альянс изучает пути продолжения работы с партнерами – Грузией и Украиной – чтобы «улучшить их возможности».

«С 2017 по 2018 год мы увеличили нахождение наших кораблей в Черном море с 80 до 120 дней», — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Грузии Саломе Зурабишвили договорились об усилении своего сотрудничества в Черном море. ТК Звезда

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