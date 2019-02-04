На развитие Крыма выделят более 300 млрд рублей
17:32 04.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Более 300 миллиардов рублей будет выделено из бюджета на развитие Крыма. Как отметил премьер Дмитрий Медведев, речь идет о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой и электроэнергией.
В правительстве надеются, что в ближайшие три года Крым выйдет по экономическому развитию на среднероссийские показатели. Эхо Москвы
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