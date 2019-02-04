Великобритания рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы - Reuters

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Великобритании, сообщает агентство Рейтер.Представитель Мэй заявил, что "режим Мадуро должен прекратить существование, [правительством] изучаются различные варианты, включая санкции", цитирует Рейтер его слова.Ранее в понедельник глава МИД Великобританииобъявил о том, что Лондон признает лидера венесуэльской оппозициивременным президентом республики, и повторил, что с точки зрения британского правительства президент Николас Мадуро не является легитимным главой государства.