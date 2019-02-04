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Великобритания рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы - Reuters

18:40 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает агентство Рейтер.

Представитель Мэй заявил, что "режим Мадуро должен прекратить существование, [правительством] изучаются различные варианты, включая санкции", цитирует Рейтер его слова.

Ранее в понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант объявил о том, что Лондон признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики, и повторил, что с точки зрения британского правительства президент Николас Мадуро не является легитимным главой государства.

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