Мадуро попросил папу Франциска помочь в "облегчении диалога" с оппозицией
18:00 04.02.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к папе Римскому Франциску с просьбой посодействовать в «облегчении диалога» между властью и оппозицией на территории страны, передает Sky News.
Отмечается, что в письме Мадуро заявил, что служит «делу Христову», и выразил надежду на положительный ответ папы Римского.
«И в этой связи я попросил его о помощи в процессе облегчения и усиления диалога», — сказал Мадуро. Газета.Ru
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