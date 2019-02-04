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Мадуро попросил папу Франциска помочь в "облегчении диалога" с оппозицией

18:00 04.02.2019 Источник: Газета.Ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к папе Римскому Франциску с просьбой посодействовать в «облегчении диалога» между властью и оппозицией на территории страны, передает Sky News.

Отмечается, что в письме Мадуро заявил, что служит «делу Христову», и выразил надежду на положительный ответ папы Римского.

«И в этой связи я попросил его о помощи в процессе облегчения и усиления диалога», — сказал Мадуро.  Газета.Ru

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