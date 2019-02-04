Госдума отправит делегацию на сессию ПА ОБСЕ в конце февраля

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума отправит делегацию на сессию ПА ОБСЕ в Вену в конце февраля. Утверждён состав её участников, сообщил глава думского комитета по международным деламЗимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдёт в Вене с 20 по 23 февраля. Делегацию Госдумы традиционно возглавит вице-спикер