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Госдума отправит делегацию на сессию ПА ОБСЕ в конце февраля

19:20 04.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума отправит делегацию на сессию ПА ОБСЕ в Вену в конце февраля. Утверждён состав её участников, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдёт в Вене с 20 по 23 февраля. Делегацию Госдумы традиционно возглавит вице-спикер Пётр ТолстойГоворит Москва

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