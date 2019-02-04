Госдума отправит делегацию на сессию ПА ОБСЕ в конце февраля
19:20 04.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Госдума отправит делегацию на сессию ПА ОБСЕ в Вену в конце февраля. Утверждён состав её участников, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдёт в Вене с 20 по 23 февраля. Делегацию Госдумы традиционно возглавит вице-спикер Пётр Толстой. Говорит Москва
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