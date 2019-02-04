Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуайдо легитимным президентом - Bloomberg
20:00 04.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на замминистра иностранных дел Италии Мантлио ди Стефана.
«Италия не признаёт Гуайдо, потому что мы против того, чтобы одни страны могли определять внутреннюю политику других», — сказал зам.главы внешнеполитического ведомства. Эхо Москвы
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