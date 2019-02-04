Украина почти на 25% увеличила транзит российского газа
20:40 04.02.2019 Источник: REGNUM
В январе 2019 года Украина увеличила транзит российского газа почти на 25% — до 7,6 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз», которая входит в структуру «Нафтогаза Украины».
Напомним, что в 2018 года объем транзита российского газа через Украину сократился на 7,1% к объему 2017 года и составил 86,774 млрд кубометров. В 2017 году этот показатель составлял 93 млрд кубометров.
Как сообщалось ранее, в конце января в Брюсселе состоялось заседание трехсторонней группы — Россия — Евросоюз — Украина, на которой обсуждались в том числе вопросы транзита российского газа через территорию Украины в период после 2019 года.
Ни к чему существенному эти переговоры не привели, так как требования «Газпрома» и «Нафтогаза» расходятся.
Напомним, что Россия строит два обводных газопровода — «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», которые должны доставлять российский газ в Евросоюз в обход Украины.
Мощность двух ниток «Турецкого потока» — 31,5 млрд кубометров газа в год. Половина этого объема пойдет в страны Евросоюза. Мощность «Северного потока — 2» — 55 млрд кубометров в год. ИА REGNUM
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