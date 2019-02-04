Для ракетного комплекса "Искандер-М" будут созданы новые типы ракет
21:20 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые типы ракет планируется создать для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Об этом говорится в статье председателя научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ полковника Романа Спирина.
"Развитие ракетных комплексов СВ направлено на дальнейшее повышение боевых возможностей оперативно- тактического комплекса "Искандер-М" и предусматривает существенное улучшение его тактико-технических характеристик, обеспечение функционирования в любых погодных условиях и возможности гарантированного преодоления перспективных систем противоракетной обороны противника. Ведущиеся и планируемые научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены как на модернизацию комплекса в целом, так и на создание для него новых типов ракет", - говорится в документе, опубликованном в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018".
Будут созданы единые носимый и многоцелевой самоходные противотанковые ракетные комплексы, которые функционируют по принципу "выстрелил - забыл", отмечается в статье.
ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения на дальностях до 500 км малоразмерных и площадных целей противника - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.
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